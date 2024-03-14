Россия запросила заседание Совбеза ООН по диверсиям на "Северных потоках"

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Российская сторона запросила заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на газопроводах "Северный поток". Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По его словам, Россия вновь поднимет вопрос о необходимости проведения международного расследования данных терактов.

"После того, как Дания и Швеция прекратили свои национальные расследования, стали еще более понятны их никчемность и направленность исключительно на то, чтобы выиграть время и постараться вывести из-под удара главного и очевидного подозреваемого в этом теракте", – написал Полянский в своем телеграм-канале.

Дипломат предположил, что в Стокгольме и Копенгагене просто-напросто уже не могли дальше "тянуть резину". Германия все еще пытается проводить расследование, однако общая картина от этого не меняется, добавил Полянский.

Он уточнил, что запрошенное РФ обсуждение будет проходить в закрытом формате, после чего планируется выход к прессе.

Инцидент на "Северных потоках" случился в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки. После этого поставки газа по трубопроводам заблокировали.

В начале февраля этого года прокуратура Швеции прекратила расследование подрывов, объяснив это тем, что ЧП не было направлено против интересов Стокгольма. В свою очередь, полиция Дании также объявила о завершении расследования. По их сведениям, в стране не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.

Комментируя эту ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прекращение Данией расследования вызвало изумление. По его словам, эта ситуация близка к абсурдной.

Вскоре Генпрокуратура ФРГ объявила, что будет и дальше расследовать ЧП на "Северных потоках". При этом в ведомстве не стали раскрывать детали по поводу возможного поступления от Швеции и Дании промежуточных итогов.

Новости мира: прокуратура Швеции закрыла дело о терактах на "Северных потоках"