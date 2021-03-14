Украина хотела начать войну за Крым в 2014 году

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Во время воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года Вооруженные силы Украины могли начать войну за полуостров. Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Виктор Назаров, передает "Крым.Реалии".
Назаров подчеркнул, что в стране планировали занять и удерживать крымские аэродромы и другие стратегические объекты. По его словам, эту задачу вряд ли удалось бы осуществить в полной мере, но частично ее можно было реализовать.
"Но тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты, как потом было на Донбассе, она была реальна. Я до сих пор анализирую и делаю вывод, что эта задача была реальна", – отметил Назаров.
Он добавил, что в 2014 году этот план рассматривал Генеральный штаб ВСУ. Позднее он был отменен начальником ведомства Михаилом Куциным. Причиной стала чрезвычайная напряженность ситуации.
"Все, давайте команду "отставить", всех возвращать, и никого не отправляйте, самолеты на аэродромы, подразделения свои в казармы, и на этом заканчиваем", – процитировал Назаров Куцина.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе неформального заседания СБ ООН призвал Россию "открыть доступ" в Крым. В ответ на это депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Кулебе не следует выдумывать небылицы насчет закрытости Крыма.
Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах, направленных на "деоккупацию" и реинтеграцию Крыма. Зеленский поручил правительству Украины организовать меры по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма.
Крым и Севастополь были включены в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного референдума. На нем свыше 95% жителей высказались за присоединение полуострова к России. В результате Украина и ряд стран не согласились с результатами референдума, продолжая не признавать Крым российским.
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