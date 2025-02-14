Трамп заявил, что хочет как можно скорее встретиться с Путиным и Си Цзиньпином

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Лидер США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы как можно скорее провести встречи с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.

По его словам, во время этих контактов он хотел бы обсудить сокращение вдвое военных бюджетов, а также замедление, прекращение и сокращение ядерного потенциала.

"Я вернулся, а весь мир будто взлетает на воздух. Так что, когда мы с этим разберемся, я бы хотел, чтобы одни из первых моих встреч были с председателем КНР Си (Цзиньпином. – Прим. ред.), с российским президентом Путиным", – приводит ТАСС слова Трампа.

Путин и Трамп созвонились 12 февраля. Их разговор длился 1,5 часа, во время него они обсудили конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и прочие вопросы. После звонка американский лидер анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии.

В Кремле сообщили, что развитием диалога Путина и Трампа стали их поручения помощникам и ведомствам, которые в скором времени вступят в диалог для подготовки рабочей встречи и контактов президентов РФ и США.