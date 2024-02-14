ВС РФ уничтожили более 15 тыс украинских танков с начала СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России ликвидировали более 15 тысяч танков и других бронированных машин ВСУ с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала проведения СВО российские силы уничтожили 570 самолетов, 266 вертолетов, 12 390 беспилотников, 469 зенитных ракетных комплексов, 15 034 танка, 1 220 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 041 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18 655 единиц специальной военной автомобильной техники.

За прошлую неделю ВС РФ нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удары наносились по предприятиям, осуществлявшим производство и ремонт самолетов.

До этого глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что на вооружении украинской армии не осталось бронетехники. Она также указала, что российская сторона знает о данной проблеме, в связи с чем ВС РФ "экономят" и свою бронетехнику.

Ранее СМИ писали о том, что критическая ситуация ВСУ на передовой на самом деле еще хуже, чем признают сами военнослужащие. В частности, по данным журналистов, украинские военные больше не смогут удерживать свои нынешние позиции, так как им не хватает артиллерийских боеприпасов.

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