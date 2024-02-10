ВС РФ отразили 36 атак украинских штурмовых групп за неделю на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ отразили за неделю 36 атак украинских штурмовых групп на купянском направлении. Общие потери ВСУ за этот период превысили 725 человек. Об этом сообщется в телеграм-канале Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что подразделения Западной группировки войск отразили 36 атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 44-й, 32-й, 30-й механизированных бригад ВСУ, 13-й 18-й бригад Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР.

Помимо этого, было нанесено поражение живой силе украинской стороны в районах населенных пунктов Кисловка и Берестовое Харьковской области, Новоселовское ЛНР.

По информации МО РФ, Киев также потерял 24 автомобиля, 2 боевые бронированные машины и 10 орудий полевой артиллерии.

Ранее два украинских военнослужащих сдались в плен российским солдатам на краснолиманском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

Кроме того, подразделения Южной группировки войск ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике 22-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка ДНР.

Минобороны РФ показало работу саперов на купянском направлении