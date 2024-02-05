ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении, отразив две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, занявшие новые рубежи подразделения Южной группировки войск ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике 22-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка ДНР.

В министерстве добавили, что общие потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 290 военных, 2 бронемашины и 4 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-20, орудие Д-30 и американская радиолокационная станция.

В целом за прошедшие сутки, рассказали в пресс-службе ВС РФ смогли улучшить положение на переднем крае на краснолиманском направлении. Также российские войска смогли отразить две атаки украинских штурмовых групп в районе Ямполовки в ДНР. Здесь за день противник потерял до 260 военнослужащих и 5 автомобилей.

Днем ранее, 4 февраля, также стало известно о занятии подразделениями ВС РФ более выгодных рубежей в районе Донецка. За тот день бойцы отразили пять атак ВСУ и нанесли удары по живой силе и технике противника в районе Клещеевки, Курдюмовки, Богдановки, Новомихайловки и Георгиевки. Потери ВСУ на этом участке фронта составили до 335 военных.

Украинские войска из-за нехватки солдат и боеприпасов "отдали инициативу" российской армии, уверены авторы статьи в одном из американских СМИ. По их словам на Украине также наблюдается острая нехватка комплектующих для ремонта и обслуживания бронетехники.

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