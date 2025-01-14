Президент ЦАР отправился в Москву с официальным визитом

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Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера направился в Москву с официальным визитом, в рамках которого он встретится с российскими властями и обсудит сотрудничество двух стран в области экономики, безопасности и гуманитарной сфере, передает пресс-служба посольства РФ в Банги.

В дипмиссии уточнили, что Туадера будет находиться в Москве в период с 15 по 17 января. В аэропорту Банги его провожала временный поверенный в делах России в ЦАР Данелия Сундетбаева.

В посольстве считают, что поездка президента ЦАР в Россию должна стать важным шагом на пути укрепления партнерства между Москвой и Банги.

В декабре 2023 года в МИД ЦАР заявили о желании стать участником БРИКС. Как отмечала глава ведомства Сильви Байпо-Темон, республика имеет потенциал, который необходим для экономически сильной страны. Вместе с тем ЦАР планирует расширить сотрудничество со странами БРИКС для получения поддержки.

Также Байпо-Темон сообщала, что страна готова обсуждать с РФ добычу алмазов в республике для укрепления экономического сотрудничества. Для этого российской стороне необходимо провести переговоры с соответствующими отраслевыми министерствами ЦАР, указала дипломат.

