Премьер-министр Украины пообещал защищать Британию в случае атаки России

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев будет поддерживать Великобританию в случае агрессии против нее, в том числе со стороны РФ, как этого требуют заключенные странами двусторонние соглашения по безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Шмыгаль назвал договоренности Великобритании и Украины справедливыми и партнерскими и отметил, что они продолжат свое действие и после завершения конфликта с Россией.

"И не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать, если произойдет агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнера в течение 24 часов, реагировать тем или иным способом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнера и союзника", – заявил он.

Украинский премьер-министр также назвал подписание соглашения с Великобританией историческим моментом. Он выразил надежду, что и другие государства последуют примеру Лондона и заключат с Киевом подобные договоренности.

Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности. Обязательства Британии по нему будут действовать до вступления Украины в Североатлантический альянс. Кроме того, британский премьер-министр Риши Сунак объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов (3,2 миллиарда долларов) на 2024 год.

Страны G7 договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году, Великобритания стала первой страной, заключившей соответствующее соглашение.

До этого министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил, что Лондон передаст Киеву сотни ракет ПВО.

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