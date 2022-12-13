Замгенсека ООН посетил Херсон

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Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс посетил Херсон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя офиса генсека организации Антониу Гутерриша Стефана Дюжаррика.

"Сегодня он был в Херсоне", – сказал представитель офиса генсека ООН.

До этого Херсон посетил президент Украины Владимир Зеленский. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать произошедшее, при этом подчеркнув, что Херсон входит в состав России.

Позже в зарубежных СМИ появились фотографии с изображением двух людей, прикованных пластиковыми хомутами к столбам в Херсоне. В материале издания уточнялось, что причиной подобных действий в отношении граждан стало подозрение в их сотрудничество с российскими властями.

Кроме того, Следственный комитет России поручился проверить информацию о казнях мирного населения в Херсоне и Харьковской области. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины также проводят процедуры задержания в отношении граждан, получавших гуманитарную помощь из РФ, работавших на российских предприятиях и имеющих документы России.



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