Зеленский заявил, что Украина готова к миру

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны к миру, сообщает издание Washington Post.

"Мы готовы к миру, но к нашему миру для нашей страны. Это все наша страна, вся наша территория", – заявил украинский лидер в ходе своего визита в Херсон.

Зеленский прибыл в Херсон 14 ноября, где выступил перед украинскими военными.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за Днепр. Он подчеркнул, что жизнь и здоровье российских военнослужащих является приоритетом.

11 ноября ВС РФ завершили переброску группировки на левый берег Днепра. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков добавил, что все военнослужащие успешно переправились на левобережную часть Херсонской области и заняли заранее подготовленные позиции.



Вооруженные силы РФ завершили переброску войск на левый берег Днепра

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