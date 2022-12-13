ВС РФ взяли под контроль трассу, по которой снабжались ВСУ в Марьинке

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ взяли под контроль трассу, по которой осуществлялось снабжение украинских подразделений в Марьинке. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

"ВС РФ осваиваются на освобожденной территории. Трасса на Красногоровку, по которой осуществлялось снабжение ВСУ в Марьинке, под контролем ВС РФ", – написал он в своем телеграм-канале.

Киселев уточнил, что сейчас Марьинка окружена российскими военными, однако противник оказывает сопротивление – в центре города продолжаются бои.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что территория республики освобождена от ВСУ уже более чем на 50%. По его словам, российские силы на территории ДНР делают все возможное для освобождения территории в конституционных границах.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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