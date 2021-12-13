Захарова оценила заявление Борреля о главном успехе европейской дипломатии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о главном успехе в нынешнем году. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Ранее Боррель сообщил, что остановка потока мигрантов из Белоруссии в ЕС стала главным успехом европейской дипломатии в текущем году.

В ответ Захарова выразила соболезнования Брюсселю.

"Как же плачевны тогда дела европейской дипломатии", – написала официальный представитель российского МИД.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Позже на этом фоне Польша официально уведомила Белоруссию о прекращении с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска "Кузница". В Минске между тем пообещали решить проблему беженцев до конца текущего года.