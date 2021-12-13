В Пентагоне ответили на слова Пескова о "красных линиях" между США и РФ

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ответил на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о серьезных разногласиях по "красным линиям" в контексте Украины.

"Президент (Джо Байден во время онлайн-встречи с Владимиром Путиным – Прим. ред.) был очень прямолинеен и откровенен касательно наших опасений по поводу того, что мы там наблюдаем", – приводит слова Кирби ТАСС.

Накануне Песков отметил, что "красные линии" между Россией и США являются серьезным разногласием. Во время переговоров Путин дал понять Байдену, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

Ранее состоялись переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. В ходе беседы президенты поручили продолжить диалог двух стран по Украине. При этом Байден отметил, что Штаты и европейские союзники обеспокоены наращиванием Россией сил вокруг Украины, в случае военной эскалации последуют сильные экономические и другие меры.

Путин призвал не перекладывать ответственность за эскалацию вокруг Украины на Россию. По его словам, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории.

