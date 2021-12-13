Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу

Фото: ТАСС/Сергей Шелег

Александр Лукашенко пригрозил, что Белоруссия перекроет транзит газа в Европу, если санкции Запада поставят Минск в чрезвычайное положение, сообщает РИА Новости.

"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", – сказал белорусский лидер.

Ранее главы правительств Германии и Польши Олаф Шольц и Матеуш Моравецкий обсудили новые санкции в отношении Белоруссии. Представители двух стран говорили о восточной границе Польши.

Моравецкий подчеркнул, что речь также шла о реальных экономических санкциях в отношении Белоруссии. Данный вопрос еще предстоит обсудить на заседании Евросовета.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Позже на этом фоне Польша официально уведомила Белоруссию о прекращении с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска "Кузница". В Минске между тем пообещали решить проблему беженцев до конца текущего года.

