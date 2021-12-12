Главы правительств Германии и Польши обсудили будущие санкции против Белоруссии

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
Главы правительств Германии и Польши Олаф Шольц и Матеуш Моравецкий обсудили новые санкции в отношении Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Моравецкого, представители двух стран говорили о восточной границе Польши.
"Я представил изменяющуюся тактику режима Лукашенко в отношении использования людей как живого щита каждую ночь", – подчеркнул премьер-министр.
Он подчеркнул, что речь также шла о реальных экономических санкциях в отношении Белоруссии. Данный вопрос еще предстоит обсудить на заседании Евросовета.
"Мы решительны в том, чтобы защищать наши восточные границы", – добавил Моравецкий.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.
Позже на этом фоне Польша официально уведомила Белоруссию о прекращении с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска "Кузница". В Минске между тем пообещали решить проблему беженцев до конца текущего года.
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