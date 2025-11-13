Глава МИД Польши предложил считать Балтийское море внутренним морем НАТО

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Балтийское море после вступления Швеции и Финляндии в НАТО следует рассматривать как "внутреннее море Альянса", сообщает RT со ссылкой на сайт польского правительства.

Заявление Сикорского прозвучало на конференции "Безопасность Балтийского моря – общая ответственность демократических государств".

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс активизировал разведывательную деятельность у морских и воздушных границ России на Балтике и в Черном море. Кроме того, в странах Прибалтики, Польши и Черноморского региона усиливаются численный состав и боевые возможности многонациональных группировок Альянса.

В МИД РФ указывали, что проводимая странами – участницами НАТО конфронтационная политика способна спровоцировать прямое столкновение ядерных держав. В частности, к такому развитию событий может привести развитие Альянсом "совместных ядерных миссий".

Позднее замглавы МИД России Александра Грушко отмечала, что страны НАТО во время учений разрабатывают сценарий блокирования Калининградской области. Она отметила, что в таких условиях возможности для диалога по снижению напряженности ограничены.