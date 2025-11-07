Helsingin Sanomat: в Балтийском море приняли сигналы "кораблей-призраков"

Фото: 123RF.com/bugking88

В Балтийском море приняли много сигналов "кораблей-призраков". Об этом сообщает RT со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Инцидент произошел в понедельник, 3 ноября. В судоходных службах сообщили, что в Балтийском море якобы находилось много кораблей. Речь шла о военных судах НАТО, которые на тот момент должны были быть в других местах.

Отмечается, что на самом деле корабли находились далеко от Балтийского моря. Согласно предположению издания, на станции приема сигналов идентификации судов в Парайнене могла произойти ошибка.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс активизировал разведдеятельность у морских и воздушных границ России в Черном море и на Балтике. В частности, в странах Прибалтики, Черноморского региона и Польши усиливались численный состав и боевые возможности многонациональных батальонных тактических групп и формирований бригадного уровня. Кроме того, корабли НАТО нарастили продолжительность своего нахождения в Черном море.

