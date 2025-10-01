NI: авианосец США Gerald Ford станет первой жертвой в случае войны НАТО с РФ

Фото: ТАСС/EPA/LISE AASERUD

Авианосец Gerald Ford американских военно-морских сил может оказаться "первой жертвой" в возможном столкновении НАТО и России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на журнал The National Interest (NI).

Как указало издание, недавно судно стояло во главе авианосной ударной группы на учениях США в Северном море.

"В конечном счете, несмотря на технологический прогресс кораблей типа Ford, авианосец в значительной степени является легкой мишенью для российского гиперзвукового оружия и подводных лодок", – говорится в сообщении.

Издание добавило, что у авианосца отсутствует "реальная защита" от противника.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о высоком риске прямого конфликта России и США в случае отказа Вашингтона от попыток ослабить Москву с помощью санкций и пошлин. По его словам, российская сторона готова соблюдать договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Теперь свое решение должна принять администрация США.

Кроме того, Владимир Путин провел совещание с Совбезом РФ, в ходе которого поручил профильным ведомствам тщательно следить за наращиванием компонентов противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе.

Глава государства предположил, что осуществление инициативы РФ могло бы стать серьезным вкладом в создание атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу с США.

