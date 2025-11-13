Макрон предупредил, что следующий военный конфликт произойдет в космосе

Фото: ТАСС/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

В будущем военные действия могут развернуться в космосе. Таким мнением поделился французский президент Эммануэль Макрон, его слова со ссылкой на портал Barrons передает RT.

Глава государства отметил, что современные вооруженные конфликты там уже ведутся.

"И завтрашняя (война – Прим. ред.) тоже начнется в космосе", – подчеркнул политик.

По словам Макрона, космос больше не будет убежищем.

Ранее Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом РФ поручил профильным ведомствам тщательно следить за наращиванием компонентов противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе.

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, в свою очередь, указал на обеспокоенность из-за растущих рисков превращения космоса в плацдарм войны. В качестве примера он привел усилия США по проекту "Золотой купол", который предполагает всестороннее развитие компонентов противоракетной обороны. К ним относятся в том числе средства перехвата орбитального базирования.

