13 ноября, 14:15Политика
Макрон предупредил, что следующий военный конфликт произойдет в космосе
Фото: ТАСС/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
В будущем военные действия могут развернуться в космосе. Таким мнением поделился французский президент Эммануэль Макрон, его слова со ссылкой на портал Barrons передает RT.
Глава государства отметил, что современные вооруженные конфликты там уже ведутся.
"И завтрашняя (война – Прим. ред.) тоже начнется в космосе", – подчеркнул политик.
По словам Макрона, космос больше не будет убежищем.
Ранее Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом РФ поручил профильным ведомствам тщательно следить за наращиванием компонентов противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе.
Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, в свою очередь, указал на обеспокоенность из-за растущих рисков превращения космоса в плацдарм войны. В качестве примера он привел усилия США по проекту "Золотой купол", который предполагает всестороннее развитие компонентов противоракетной обороны. К ним относятся в том числе средства перехвата орбитального базирования.