Шойгу проводит встречу с членом политбюро ЦК Компартии Китая Вэньцином

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В Пекине началась встреча секретаря Совбеза России Сергея Шойгу и члена политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководителя политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцина. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках встречи планируется проведение консультаций по вопросам общественной безопасности, юстиции и правопорядку. Стороны также проведут углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, в особенности по сотрудничеству в правоохранительной сфере и сфере безопасности.

Ранее Владимир Путин сообщил, что сотрудничеству Москвы и Пекина ничего не может помешать. У стран, уточнил он, есть общая граница. Те области, в которых пытаются сдержать развитие Китая, могут дополняться российским сотрудничеством.

Президент также назвал отношения двух стран одним из гарантов стабильности в мире. Россия и Китай сотрудничают в экономической, военной и гуманитарной сферах, подчеркнул глава государства.