Совфед 13 декабря может объявить дату выборов президента РФ – СМИ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации 13 декабря может объявить дату выборов российского президента. Предположительно, они состоятся 17 марта 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин еще не принял решение о своей кандидатуре на выборы в следующем году. По его словам, информация об этом будет позже.

Также представитель Кремля назвал понятным факт, при котором политологи и другие специалисты проявляют большое внимание к возможному участию Путина в выборах.

До этого некоторые СМИ писали, что Путин решил баллотироваться в президенты в следующем году. Однако позже это опроверг Песков, сказав, что российский лидер еще не делал подобных заявлений.

Говоря о конкурентах Путина, пресс-секретарь президента заявил, что у него их нет. Представитель Кремля считает, что нынешний президент является лидером среди политиков и государственных деятелей России.