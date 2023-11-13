Армия Израиля объяснила удары по "скорым" перевозкой в них оружия и боевиков

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Армия обороны Израиля заявила, что радикалы из движения ХАМАС используют машины скорой помощи для перевозки оружия и боевиков, поэтому они являются законными военными целями. Об этом сообщает РИА Новости.

"ХАМАС использует машины скорой помощи для перевозки своего оружия и боевиков, чтобы маскировать их под гражданских лиц, а больницы на самом деле являются объектами террористической инфраструктуры", – указано в заявлении армии.

Там подчеркнули, что подобное противоречит международному праву и превращает их в законные военные цели.

Ранее сообщалось, что не менее 39 младенцев могут умереть в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа из-за отключения электричества. Как подчеркнула глава Минздрава Палестины, многим пациентам грозит смерть из-за нехватки необходимых препаратов.

Впоследствии из-за обстрелов израильских ВВС больница была полностью обесточена. Район больницы подвергся массированной бомбардировке со стороны Израиля.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".



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