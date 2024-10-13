ТАСС: следствие заочно обвинило главу СБУ Малюка в организации теракта на Крымском мосту

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Следователи заочно предъявили обвинение главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку в организации теракта на Крымском мосту летом 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, причастность Малюка к теракту подтверждается результатами оперативно-разыскных мероприятий. По вменяемой ему статье УК РФ главе СБУ грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Речь идет о теракте, который произошел на Крымском мосту 17 июля 2023 года. ЧП произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

Жертвами атаки стала семья Белгородской области, мужчина и женщина погибли, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Семья перемещалась на легковом автомобиле.

Суд признал потерпевшими по делу о теракте на Крымском мосту Минобороны России, две компании – ООО "Профит Рейл" и ООО "Урал Логистика" – и пятерых граждан.