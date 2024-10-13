Захарова назвала "испанским стыдом" ролик МИД Испании с Парком Горького

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала видео МИД Испании с Центральном парком культуры и отдыха имени Максима Горького.

Испанское ведомство ко Дню нации опубликовало в своих соцсетях ролик, который начинается с кадров, где жители Москвы прогуливаются у входа в Парк Горького.

"Наконец все узнали, что означает выражение "испанский стыд", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

В марте прошлого года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк усмотрел в рекламе французского дома моды Louis Vuitton якобы российскую символику.

Так, в рекламе Louis Vuitton, помимо прочего, был показан сине-бело-красный триколор с латинской буквой V, нарисованной на нем.

В ответ на обвинения во французской компании посоветовали Подоляку "учить географию".