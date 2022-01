Телеканал CNN назвал Харьков российским городом

Американский телеканал CNN обозначил Харьков российским городом. Об этом пишет RT.

Ошибка была отмечена на видео, которое предваряло беседу журналистки Кристиан Аманпур и генсека НАТО Йенса Столтенберга. На кадрах с учениями российских военных оказалось написано: Kharkiv, Russia (Харьков, Россия. – Прим. ред.).

Видео также содержало показ танков и другой техники, движущиеся по полю. Некоторые зрители могли предположить, что армия РФ движется по территории Харьковской области.

According to CNN, Kharkiv is already in Russia. @amanpour ONLY ON CNNhttps://t.co/z5J4wfR94s pic.twitter.com/RTzc4FApKC