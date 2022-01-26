Телеканал CNN назвал Харьков российским городом

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Фото: Twitter/@russian_market
Американский телеканал CNN обозначил Харьков российским городом. Об этом пишет RT.
Ошибка была отмечена на видео, которое предваряло беседу журналистки Кристиан Аманпур и генсека НАТО Йенса Столтенберга. На кадрах с учениями российских военных оказалось написано: Kharkiv, Russia (Харьков, Россия. – Прим. ред.).
Видео также содержало показ танков и другой техники, движущиеся по полю. Некоторые зрители могли предположить, что армия РФ движется по территории Харьковской области.
According to CNN, Kharkiv is already in Russia. @amanpour ONLY ON CNNhttps://t.co/z5J4wfR94s pic.twitter.com/RTzc4FApKC— Russian Market (@russian_market) January 25, 2022
Ранее американское издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают массированную переброску российской военной техники на границу с Украиной. Однако позднее выяснилось, что российская техника со снимков оказалась размещена в районе Ельни в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.
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