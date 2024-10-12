МИД поздравил граждан с Днем Испании видео с кадрами из Парка Горького

Фото: x.com/Spain MFA

Испанский МИД в честь Дня Испании опубликовал на своей странице в соцсети X поздравительное видео, в начале которого демонстрируются кадры, снятые в Москве у Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького.

Так, на опубликованном видеоролике можно заметить людей, проходящих по тротуару мимо ворот парка, а на заднем плане видны небоскребы "Москва-Сити".

День испанской нации празднуют 12 октября, так как именно в этот день в 1492 году испанская морская экспедиция под руководством Христофора Колумба высадилась в Новом Свете, где произошла "встреча двух миров", которая изменила жизнь европейцев и американцев. В основу торжества входит военный парад и авиашоу с участием членов королевской семьи и высокопоставленных чиновников.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время поздравления граждан с Днем России разместил в своем телеграм-канале карту с Украиной в составе страны. Так, в публикации видна анимированная карта, где территория Украины вписана в границы РФ и спустя время она постепенно заполняется изображением триколора.

