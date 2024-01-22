Медведев отреагировал на указ Зеленского о территориях РФ

Фото: kremlin.ru

Владимиру Зеленскому следует "завязать с наркотиками", иначе вскоре он присоединит к Украине Канаду. Так зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на указ украинского президента об исторически населенных украинцами территориях РФ.

Подобный ход, заявил политик, является незатейливым пропагандистским ходом, который был вызван провалом на фронте.

"Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России. А главному "украинцу" пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит..." – написал Медведев в своем телеграм-канале.

В понедельник, 22 января, Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ". По словам украинского лидера, документ является "возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего".

Военные эксперты предсказали появление новых проблем в обеспечении оружием ВСУ