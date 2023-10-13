В ХАМАС заявили, что готовили атаку на Израиль с 2022 года

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Группировка ХАМАС готовила свое нападение на территорию Израиля еще в 2022 году. Об этом пишет издание Haaretz, ссылаясь на представителя военного крыла ХАМАС Абу Обейда.

По его словам, они намеренно скрывали свои истинные намерения, воздерживались от комментариев по поводу различных инцидентов, а также обходили стороной противостояние между группировками Газы и Израилем, ссылаясь на циклы военных действий последних лет, и создавали иллюзию нейтралитета, чтобы противник не знал о готовящейся операции.

"Эта стратегия была чрезвычайно успешной, а Израиль в своей нынешней военной кампании прибегает к убийствам и кровопролитию, чтобы скрыть свои неудачи, вместо того, чтобы провести надлежащую оценку", – заявил представитель группировки.

Он также сообщил, что перед нападением ХАМАС удалось тайно завербовать 4,5 тысячи боевиков. Во время самого нападения на Израиль, помимо запуска тысяч ракет, также велась так называемая кибервойна, добавил представитель ХАМАС.

Обейда заявил, что на сегодня группировка готова к любому сценарию, включая наземное вторжение. В ответ боевики ХАМАС предпримут новые меры, которые приведут к значительным потерям для противника, добавил он.

Представитель группировки также заявил, что у ХАМАС достаточно козырей, чтобы оказать давление на Израиль. Таким образом он намекнул на находящихся в плену группировки людей.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 537 человек.

Глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.

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