В ядерной доктрине США основания для ударов прописаны непонятно – СБ

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В ядерной доктрине США, в отличие от российской, основания для ударов прописаны непонятно, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в интервью ТАСС.

По его словам, ядерная доктрина РФ, как и все документы стратегического планирования, учитывает самые разные сценарии, поэтому сам факт изменения международной обстановки не требует ее корректировки.

"Документы стратегического планирования – это не меню в ресторане, которое можно перепечатывать хоть каждую неделю. Они разрабатываются в расчете на самые разные сценарии, просчитывается каждая мелочь, выверяется все до деталей, поэтому изменение обстановки не означает автоматической корректировки доктрин. Это относится и к основам государственной политики в области ядерного сдерживания", – сказал Венедиктов.

Он подчеркнул, что в российских основах госполитики в области ядерного сдерживания все четко прописано. При этом в американском обзоре ядерной политики все размыто и непонятно. По словам Венедиктова, эксперты до сих пор не разобрались, в каких именно случаях Штаты оставляют за собой право нанесения ударов.

Он добавил, что американский обзор принимался еще при Дональде Трампе, а администрация Джо Байдена до сих пор не может разработать свою версию.

Согласно российской ядерной доктрине, применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что ежедневное упражнение лидеров США и стран ЕС в ядерной риторике является чрезвычайно пагубной практикой, в которой Москва не намерена принимать участия.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, заявлял, что Россия не угрожает никому применением ядерного оружия. По его словам, на фоне происходящих на Украине событий США и зависимые от них государства активно вводят в оборот ядерную риторику и пытаются представить дело так, будто РФ готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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