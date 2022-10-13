Эрдоган заявил, что справедливого мира на Украине можно добиться путем дипломатии

Фото: kremlin.ru

Справедливого мира на Украине можно добиться путем дипломатии. Такое мнение выразил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Справедливого мира можно добиться с помощью дипломатии. Нет победителя в войне и нет побежденного в справедливом мире", – приводит его слова "Интерфакс".

Он также уточнил, что все подверглись последствиям украинского кризиса как в региональном, так и глобальном масштабе.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что от Турции ожидают инициативу по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, Эрдоган может официально представить предложения и в рамках других инициатив о регулировании, в том числе с участием США и стран Западной Европы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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