Володин пообещал жесткий ответ на продолжение терактов со стороны Украины

Фото: Агентство "Москва"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале пообещал жесткий ответ, если теракты со стороны Украины продолжатся.

"Нигде в мире с террористами переговоров не ведут", – написал Володин.

Он также подчеркнул, что организаторы терактов на территории России должны быть найдены. В случае сопротивления лиц, причастных к совершению преступлений, они должны быть уничтожены, подчеркнул политик.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию позже подтвердили сотрудники ФСБ России, назвав организатором теракта на Крымском мосту ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

Также ФСБ предотвратила теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске.

В спецслужбах уточнили, что задержанный мужчина 1967 года рождения по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств.



Установлены 12 подозреваемых, имеющих отношение к взрыву на Крымском мосту

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