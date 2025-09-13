В Москве открылись избирательные участки во второй день выборов глав регионов РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве открылись 14 экстерриториальных избирательных участков во второй день выборов глав регионов РФ, передает РИА Новости.

Глава Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев в ходе брифинга отметил, что в данный момент все проходит в штатном режиме.

Принять участие в голосовании могут жители 19 субъектов РФ, в которых проходят выборы. Среди них – избиратели из Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Тамбовской областей, Еврейской автономной области, Камчатского, Краснодарского и Пермского края, Республики Коми, Чувашии и Севастополя.

На участках они смогут проголосовать либо с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования.

Ранее в Общественном информационном центре сообщали, что первый день голосования, 12 сентября, прошел в Москве в штатном режиме. Экстерриториальные участки будут также открыты в разных районах Москвы 13 и 14 сентября в период с 08:00 до 20:00.

При себе избирателю нужно иметь паспорт. На участке необходимо будет обратиться к члену УИК, который проверит документ, направит к свободному терминалу и проконсультирует в случае возникновения проблем. Получить бюллетень можно будет не позже 19:59 14 сентября.