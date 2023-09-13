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Проблемы в работе американской разведки могут спровоцировать конфликт с РФ. Об этом на своей странице на платформе Substack заявил журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

По его словам, Вашингтон уверен в успехе Киева, поскольку разведывательное управление Минобороны США предоставляет оптимистичные доклады. Журналист отметил, что в США не получают неудобную разведывательную информацию.

"Если это не остановить, это может привести недальновидный Белый дом к расширенной войне с Россией, которой никто не хочет", – добавил он.

До этого Херш сообщил, что администрация американского лидера Джо Байдена еще не призналась гражданам США, что безуспешно выбрала курс по Украине. При этом журналист допустил, что в ближайшее время конфликт может завершиться.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что США не начнут крупный военный конфликт с Россией, потому что американские генералы понимают свою неспособность победить в нем. Так он отреагировал на недавнее высказывание журналиста Такера Карлсона о том, что Штаты начнут горячую фазу войны с Россией в 2024 году. Риттер подчеркнул, что США не смогут выиграть войну с РФ "ни обычными вооружениями, ни ядерными".

Кроме того, Риттер выразил мнение, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку и успеть покинуть страну до полного поражения, чтобы сохранить свою жизнь.

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