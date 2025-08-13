FT: в администрации США нет специалистов по РФ и Украине

Фото: depositphotos/tupungato

Среди высших должностных лиц в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа нет специалистов по России и Украине, передает газета Financial Times (FT) со ссылкой на экс-посла США в Болгарии Эрика Рубина.

В публикации отмечается, что американские власти доверили переговоры с РФ спецпосланнику президента Стивену Уиткоффу, у которого нет серьезного опыта во внешней политике. При этом эксперты по восточноевропейскому региону ранее были отстранены от дел.

Подобная ситуация объясняется тем, что Трамп в выборе сотрудников опирается на их лояльность, а не на их опыт работы.

Как утверждают журналисты, во время предстоящей встречи Трампа с Владимиром Путиным с американской стороны вряд ли будут присутствовать специалисты по РФ.

В свою очередь, экс-премьер РФ Сергей Степашин заявил, что Аляска является безопасным местом для переговоров России и США, передает радиостанция "Комсомольская правда".

"Это далеко от места военных действий. До Чукотки-то, я думаю, бандеровцы не достанут, сто процентов. Это во-первых. А во-вторых, все-таки службы безопасности – и наша, и американская, – надежные", – заметил он.

Степашин выразил уверенность в том, что проблем в ходе поездки Путина в США не будет, напомнив, что российский президент был в Штатах уже несколько раз.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа в Анкоридже на Аляске. Лидеры двух стран обсудят вопрос долгосрочного урегулирования украинского конфликта. В Белом доме также указали, что цель переговоров между президентами заключается в том, чтобы лучше понять позицию РФ для достижения мира на Украине.

Однако украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил не признавать итоги саммита на Аляске. По его словам, встреча Путина и Трампа может быть важна для двустороннего трека, но по украинскому конфликту без представителей Украины стороны "ничего принять не смогут".

В Минобороны РФ предупредили, что киевские власти готовят провокацию для срыва встречи Путина и Трампа. Например, украинские военнослужащие прямо перед саммитом планируют атаковать один из густонаселенных жилых кварталов Харьковской области или больницу с использованием беспилотников и ракет.

