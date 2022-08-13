В МИД РФ обвинили Запад в попытках переложить на Россию ответственность Киева

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В МИД РФ заявили, что Запад делает вбросы в СМИ по ситуации на Запорожской АЭС, чтобы переложить ответственность Киева на Россию.
В ведомстве отреагировали на статьи в газетах The Wall Street Journal и The Washington Post, где говорилось, что станция находится "в руках неквалифицированных специалистов", а значит "неизбежен апокалиптический сценарий". В МИД подчеркнули, что подобные высказывания являются дезинформацией, направленной против России.
"Журналисты бездумно воспроизводят абсурдную ложь киевского режима о том, что Вооруженные силы Российской Федерации якобы сами намеренно обстреливают инфраструктуру станции". – передает ТАСС заявление министерства.
Это попытки США переложить при помощи своей пропагандистской машины преступления киевского режима, добавили в МИД. В ведомстве сделали акцент на том, что РФ публично пригласила международных экспертов для проведения расследования по ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киев пытается устроить новый Чернобыль, совершая ежедневные атаки на Запорожскую АЭС. Заявления украинских властей о том, что эти удары якобы наносит российская армия или что это случайность, являются ложью, добавил он.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Запорожская АЭС может быть законсервирована из-за обстрелов ВСУ
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