В Госдуме отвергли возможность признания талибов

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Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что Россия не может признать запрещенную в РФ террористическую организацию "Талибан", если движение захватит власть в Афганистане. Его слова передает "Газета.ру".

"На мой взгляд, пока мы не можем этого сделать. Известно, где их организация у нас записана в реестре террористических группировок. Как их можно признать, когда они такие вещи ужасные проводят по отношению к женщинам, детям и творят казни на площадях. Мы никак не можем их признать", – заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что угроза от талибов в Афганистане есть, хотя движение обещает не выходить за пределы страны. Парламентарий считает, что Россию больше всего интересуют угрозы, связанные с контролем талибов над большей частью афганской границы со странами Центральной Азии.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану и директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Россия не рассматривает возможность эвакуации своего посольства в Кабуле. По словам дипломата, талибы не имеют возможностей для захвата столицы Афганистана в ближайшей перспективе.

Накануне боевики объявили о захвате города Калайи-Нау на северо-западе Афганистана. Также талибы сообщали о взятии под контроль еще четырех крупных городов страны – Таринкота, Герата, Газни и Кандагара.

До этого талибы захватили 12 провинций. 8 августа представитель движения Забиулла Муджахед заявил, что под контроль взят административный центр Тахара город Талукан на северо-востоке Афганистана.