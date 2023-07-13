В Турции заявили, что дали объяснения РФ по поводу передачи Киеву главарей "Азова"

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Анкара дала объяснения российской стороне касательно передачи Киеву главарей нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией). Об этом в интервью телеканалу Habertürk сообщил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

По его словам, ситуация прояснилась и напряженности в отношениях двух стран больше нет. Однако он не стал уточнять, когда и при каких обстоятельствах были даны эти объяснения.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал видео возвращения командиров нацбатальона "Азов" на Украину. Речь идет о командире "Азова" Денисе Прокопенко, исполняющем обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергее Волынском, замкомандире Святославе Паламаре, майоре Нацгвардии Олеге Хоменко и полковнике Нацгвардии Денисе Шлеге.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает получить разъяснения по передаче Турцией Украине бойцов "Азова".

Произошедшее он назвал нарушением договоренностей, которыми, по его словам, пренебрегли как Анкара, так и Киев. Он выразил мнение, что это решение было связано с провалами в контрнаступлении Украины или давлением на Турцию в контексте подготовки к саммиту НАТО.

Песков обвинил Турцию и Украину в нарушении условий возвращения командиров "Азова"