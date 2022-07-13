В МИД сравнили возможное решение Великобритании конфисковать активы РФ с самоубийством

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Возможное решение Соединенного Королевства о конфискации активов российских физ- и юрлиц было бы самоубийством, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

"С учетом значительного ущерба, который уже нанесен британской экономике в результате введения необдуманных антироссийских санкций, гипотетическое решение о конфискации наших активов выглядело бы чистейшим самоубийством", – цитирует его РИА Новости.

По словам Биричевского, власти Великобритании все больше утрачивают связь с реальностью.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что данные высказывания рассматриваются как попытки международной изоляции и экономического удушения России.

Ранее стало известно, что власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в стране, чтобы передать их Украине. Как заявила глава МИД страны Лиз Трасс, для этой инициативы, скорее всего, потребуются изменения в законодательстве.

До этого страны ЕС сообщили о блокировании активов Банка России на сумму около 23 миллиардов евро. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в Евросоюзе. Рейндерс также заявил, что данная сумма является ничтожно малой по сравнению с 100 миллиардами долларов, замороженными Соединенными Штатами.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможное решение об использовании российских активов на нужды Киева было бы незаконным. По его словам, России об этой инициативе никто не говорил. Он добавил, что такое действие стало бы прямым воровством.