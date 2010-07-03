Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с РФ

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман считает, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
По его словам, это связано с наличием транзитных обязательств перед Евросоюзом. При этом Гройсман назвал Россию врагом и добавил, что о возобновлении авиасообщения между странами речь не идет, передает РИА Новости.
Авиасообщение между Россией и Украиной полностью прекратилось по инициативе Киева. Стало также меньше поездов, курсирующих между странами.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян многократно говорил о полном прекращении железнодорожного сообщения с Россией. В декабре в украинское правительство внесли соответствующее предложение. Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько считает, что это ничего не даст, кроме финансовых убытков украинской железнодорожной компании.
Омелян признал, что поезда в Россию по-прежнему пользуются спросом, но заполняемость вагонов сокращается. Он отметил, что в 2018 году "впервые в истории Украины" число поездок в страны ЕС превысило количество поездок в РФ.
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