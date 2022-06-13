Посол РФ в Оттаве назвал враждебными заявления главы МИД Канады

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Заявления главы канадского МИД Мелани Жоли о бессмысленности общения с Россией носят враждебный характер, но несмотря на это, Москва удовлетворена уровнем и характером контактов с Канадой, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"И я, и советник-посланник, и наши дипломаты регулярно взаимодействуют со своими контр-партнерами в МИД Канады. С точки зрения общения между посольством и МИД все проходит в нормальном профессиональном режиме", – сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Степанова, сотрудники российского дипведомства практически ежедневно находятся в контакте с представителями МИД Канады, поскольку на повестке стоит достаточно практических вопросов, требующих решения. Он также подчеркнул, что посещение праздничных мероприятий является обычной протокольной практикой и проявлением уважения.

"Мы работаем спокойно, и такие сюжеты и вспышки, когда на пустом месте кто-то хочет сделать скандал из-за того, что представитель государственного протокола Канады пришел к нам на прием, как это принято везде и повсюду, из этого сделать какой-то политический сюжет – на это мы смотрим с улыбкой", – подчеркнул он.

Степанов также назвал позицию Жоли о недопустимости участия официальных лиц Канады в мероприятиях российского диппредставительства проявлением непрофессионализма. Он отметил, что дипломатия как раз создана для того, чтобы вместе работать в кризисные моменты.

Ранее министр иностранных дел Канады осудила посещение представителем одного из департаментов ведомства приема в российском посольстве в честь Дня России. Она назвала эту ситуацию неприемлемой и добавила, что ни один представитель Канады больше не будет посещать подобные мероприятия.

Ситуация в международных отношениях осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

