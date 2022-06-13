Посол РФ в Оттаве назвал враждебными заявления главы МИД Канады

Фото: ТАСС/Zuma/Justin Tang
Заявления главы канадского МИД Мелани Жоли о бессмысленности общения с Россией носят враждебный характер, но несмотря на это, Москва удовлетворена уровнем и характером контактов с Канадой, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"И я, и советник-посланник, и наши дипломаты регулярно взаимодействуют со своими контр-партнерами в МИД Канады. С точки зрения общения между посольством и МИД все проходит в нормальном профессиональном режиме", – сказал он в интервью РИА Новости.
По словам Степанова, сотрудники российского дипведомства практически ежедневно находятся в контакте с представителями МИД Канады, поскольку на повестке стоит достаточно практических вопросов, требующих решения. Он также подчеркнул, что посещение праздничных мероприятий является обычной протокольной практикой и проявлением уважения.
"Мы работаем спокойно, и такие сюжеты и вспышки, когда на пустом месте кто-то хочет сделать скандал из-за того, что представитель государственного протокола Канады пришел к нам на прием, как это принято везде и повсюду, из этого сделать какой-то политический сюжет – на это мы смотрим с улыбкой", – подчеркнул он.
Степанов также назвал позицию Жоли о недопустимости участия официальных лиц Канады в мероприятиях российского диппредставительства проявлением непрофессионализма. Он отметил, что дипломатия как раз создана для того, чтобы вместе работать в кризисные моменты.
Ранее министр иностранных дел Канады осудила посещение представителем одного из департаментов ведомства приема в российском посольстве в честь Дня России. Она назвала эту ситуацию неприемлемой и добавила, что ни один представитель Канады больше не будет посещать подобные мероприятия.
Ситуация в международных отношениях осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: