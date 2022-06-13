Глава МИД Канады осудила присутствие представителя ведомства на приеме в посольстве РФ

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Глава министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли осудила посещение представителем ведомства приема в российском посольстве в честь Дня России.

Она назвала эту ситуацию неприемлемой и добавила, что ни один представитель Канады больше не будет посещать подобные мероприятия.

"Ни один канадский представитель не должен посещать мероприятие, которое проводится в российском посольстве", – написала Жоли в Twitter.

Ранее сообщалось, что украинские дипломаты предприняли безуспешную попытку сорвать организованный посольством РФ в Будапеште музыкальный концерт по случаю Дня России.

По словам дипломатов, представители Киева направили всем дипмиссиям соответствующую ноту, даже тем, которые не были приглашены на мероприятие.

Ситуация в международных отношениях осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

