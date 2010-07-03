Минтруд назвал условие получения российской пенсии жителями Донбасса

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Глава Минтруда РФ Максим Топилин назвал условие для назначения пенсий жителям ДНР и ЛНР, которые получат российские паспорта.

"Человек, чтобы получать пенсию, все равно должен зарегистрироваться на территории России сначала, поэтому посмотрим, как будет происходить этот процесс", − сказал министр РИА Новости. При этом Топилин заверил, что в любом случае выплата пенсий новым гражданам не обернется проблемой для российского бюджета, а также для ПФР и Фонда социального страхования.

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос носит исключительно гуманитарный характер, и Россия не намерена создавать проблемы властям Украины. Расходы на выдачу паспортов Путин оценил в 100 миллиардов рублей в течение нескольких лет.

Правительство Украины, в свою очередь, заявило, что не признает законными российские паспорта, выданные украинским гражданам в Донецкой и Луганской областях. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжит выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР, и позиция украинских властей этого не изменит.