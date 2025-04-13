Турция и Армения обсудили вопросы двусторонней повестки в Анталье

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Министры иностранных дел Турции и Армении Хакан Фидан и Арарат Мирзоян обсудили ряд вопросов двусторонней повестки во время переговоров на Антальском дипломатическом форуме. Об этом сообщили в МИД Армении.

В частности, стороны обменялись мнениями по нескольким вопросам, которые касаются региональных и международных событий.

В рамках дипломатического форума в Анталье Мирзоян также встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым 12 апреля. Они обсудили сложившуюся ситуацию в контексте нормализации отношений двух стран после завершения работы над текстом мирного соглашения.

Затем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился Байрамовым, подтвердив готовность Москвы содействовать нормализации отношений Баку и Еревана. Помимо этого, российская сторона планирует поддерживать стороны в процессе заключения ими мирного договора.