В США не планируют отзывать посла из России

Фото: Москва 24
Власти США не имеют планов отзывать своего посла Джона Салливана из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского Госдепартамента.
"Нет планов отзывать посла Салливана в ответ на решение РФ (о приглашении на консультации в Москву российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. – Прим. ред.)", – подтвердили в пресс-службе Госдепа.
Там отметили, что все дипломаты США в РФ выполняют ежедневную работу, которая необходима для продвижения американских интересов и развития двусторонних отношений.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал основную проблему политики США. Он выразил мнение, что американская сторона сохраняет контрпродуктивный курс на поддержание собственного глобального доминирования.
До этого министерство иностранных дел РФ пригласило российского посла Анатолия Антонова на консультации в связи с высказываниями президента США Джо Байдена. В ведомстве подчеркнули, что рассчитывают оценить, что делать и куда двигаться в отношениях с американской стороной.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: