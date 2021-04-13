В США не планируют отзывать посла из России

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Власти США не имеют планов отзывать своего посла Джона Салливана из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского Госдепартамента.

"Нет планов отзывать посла Салливана в ответ на решение РФ (о приглашении на консультации в Москву российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. – Прим. ред.)", – подтвердили в пресс-службе Госдепа.

Там отметили, что все дипломаты США в РФ выполняют ежедневную работу, которая необходима для продвижения американских интересов и развития двусторонних отношений.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал основную проблему политики США. Он выразил мнение, что американская сторона сохраняет контрпродуктивный курс на поддержание собственного глобального доминирования.

До этого министерство иностранных дел РФ пригласило российского посла Анатолия Антонова на консультации в связи с высказываниями президента США Джо Байдена. В ведомстве подчеркнули, что рассчитывают оценить, что делать и куда двигаться в отношениях с американской стороной.