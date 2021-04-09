Глава Госдепа объяснил слова Байдена о Путине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил высказывания президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

Во время интервью газете Washington Post у главы Годепартамента спросили, как глава Белого дома может позволять себе подобные слова и при этом стремиться к сотрудничеству.

Блинкен назвал это "политическим прагматизмом". По его мнению, американский президент исповедует политику, исходящую из "критерия целесообразности".

Госсекретарь указал, что Байдену "необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия" и в то же время "быть открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес".

Ранее Байден заявил, что руководство РФ должно будет "заплатить цену" за "вмешательство" в американские выборы.

Кроме того, он ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей". Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слова Байдена возмутительными.

После этого посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прибыл на консультации в Москву. Решение о его возвращении зависит от готовности американской стороны пойти на нормализацию отношений.