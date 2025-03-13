Послы Дании и Германии посетили МИД РФ

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Послы Дании и Германии прибыли в российский МИД 13 марта, сообщает газета "Известия".

"Никто не сообщал, что они были вызваны", – сказал пресс-секретарь министерства, отвечая на вопрос о том, будут ли озвучены причины вызова послов.

Уточняется, что они приезжали по рабочим вопросам.

Ранее ФСБ выявила незаявленное разведприсутствие Британии под прикрытием посольства в Москве. В результате дипломатов Алкеша Одедру и Майкла Скиннера лишили аккредитации в России.

По данным российских спецслужб, оба указали ложные сведения о себе во время получения разрешения на въезд в страну. Их также заподозрили в проведении разведывательно-подрывной деятельности.

В МИД РФ прокомментировали, что Москва не потерпит работу незаявленных сотрудников британских спецслужб в стране.

12 марта британский МИД отозвал аккредитацию российского дипломата и его супруги. В ведомстве при этом подчеркнули важность сохранения дипломатических отношений с Россией. Лондон подвел черту под взаимной высылкой дипломатов и призывает Москву поступить так же, добавили в британском МИД.