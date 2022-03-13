МО РФ показало кадры уничтожения украинской РСЗО

Фото: Министерство Обороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотником украинской реактивной системы залпового огня. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

"Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более 3 тысяч метров высокоточным боеприпасом", – отмечается в сообщении Минобороны РФ.

Видео: Министерство Обороны РФ

В ведомстве добавили, что беспилотники, задействованные в специальной операции, используются для разведки, корректировки огня, а также для боевого применения средств поражения по целям.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения российской артиллерией командного пункта украинских войск. На видео с беспилотника зафиксировано точное попадание артиллерийского снаряда. Цель была полностью уничтожена.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.