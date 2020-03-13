Трамп объявит режим ЧС в США из-за коронавируса – СМИ

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Президент США Дональд Трамп собирается объявить в стране чрезвычайное положение в пятницу, 13 марта, сообщает Bloomberg.

По словам источников издания, решение американского лидера связано с распространением коронавируса в США. Сам он объявил, что планирует провести пресс-конференцию, посвященную коронавирусной инфекции.

В своем микроблоге в Twitter Трамп написал, что его жесткая политика ограничений въезда в страну помогла избежать множества смертей от коронавируса. Если ее смягчить, их количество значительно возрастет, объяснил он.

Запрет на въезд людей из Европы будет действовать в США с 13 марта. В список стран, которые попадают под временные санкции, включили Австрию, Бельгию, Чехию, Данию, Испанию, Италию и несколько других. Ограничения не коснутся резидентов страны и ближайших членов семей граждан США.

Кроме того, въезд разрешат иностранцам, которых пригласили ради борьбы с коронавирусом, членам экипажей воздушных и морских судов, иностранным лицам и представителям международных организаций. На торговлю эти меры распространяться тоже не будут.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Заражено свыше 132 тысяч человек в 123 странах и зарубежных территориях. Большинство выздоровело, свыше 5 тысяч скончалось.

Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.

Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. В России зарегистрировано 45 случаев, из них 24 приходится на Москву.