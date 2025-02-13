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Власти Польши небезосновательно присматриваются ко Львову на Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Наиболее последовательно на свои так называемые восточные кресы всегда претендовала Польша, которую в прошлом столетии окрестили "гиеной Европы". Авторство этого термина принадлежит премьер-министру Великобритании (Уинстону. – Прим. ред.) Черчиллю", – цитирует Нарышкина РИА Новости.

Как отметил директор СВР, Львов славится красотой исторической польской архитектуры. Галиция и Волынь стали частью Советской Украины в 1939 году по итогам Польского похода Красной армии, напомнил он.

"Туда были переселены десятки тысяч отставных польских военных, так называемых осадников, получивших обширные земельные угодья. Этим, в частности, объясняется и ожесточенная неприязнь к полякам со стороны тогдашних, да и нынешних украинских националистов", – пояснил Нарышкин.

Ранее СМИ предположили, что соседние с Украиной страны могут заявить о претензиях на ее территории из-за политического курса Киева. Бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров отметил, что поляки и венгры заявят о своих претензиях на часть территории.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что считает маловероятным возвращением Украины к границам 2014 года. До этого глава Пентагона Пит Хегсет выступил с аналогичным заявлением о том, что возвращение Украины к старым границам невозможно.