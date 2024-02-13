Законопроект о помощи Киеву набрал достаточно голосов в сенате США – СМИ

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Законопроект о выделении Украине, Израилю и Тайваню 95 миллиардов долларов набрал достаточное число голосов в американском сенате для его утверждения. Об этом сообщает агентство Reuters.

При одобрении проекта в сенате его передадут на рассмотрение в палату представителей конгресса США.

13 февраля стало известно, что законопроект о выделении новой помощи Украине и Израилю, не включающий меры по ужесточению охраны границы США, прошел окончательное процедурное голосование в американском сенате. В поддержку проекта высказались 66 сенаторов, 33 проголосовали против.

Документ предусматривает выделение средств Украине в размере около 60 миллиардов долларов и Израилю – порядка 14 миллиардов долларов.

Ранее американский президент Джо Байден назвал неспособность конгресса утвердить финансирование Украины преступной халатностью. Он также поддержал законопроект сената США по охране государственных границ, помощи Украине и Израилю. Он призвал конгресс объединиться и принять это двухпартийное соглашение.

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